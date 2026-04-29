"No estaba buscando hombres, sino papás": Sara Jaramillo sobre su obra "El cielo está vacío"

En el marco del cierre de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), la escritora Sara Jaramillo habló en Mañanas Blu sobre su más reciente éxito editorial, El cielo está vacío.

La autora reflexionó sobre su proceso creativo y cómo su formación profesional influye en sus obras, señalando que el impacto de sus encabezados "viene del periodismo" y que "el título es lo que engancha, es lo que llama la atención".

Jaramillo explicó que su nuevo libro no es un relato aislado, sino que "es precisamente una ampliación de un capítulo de Cómo maté a mi padre", su aclamada primera obra autobiográfica.

Según la autora, aquel capítulo titulado "El amante inglés" contenía el germen de una historia que necesitaba más espacio para ser contada, pues su literatura gira en torno a "la eterna búsqueda del padre", un tema que define como "super recurrente en su obra".



La trama de El cielo está vacío

Sigue a una mujer de 23 años que, agobiada por la ausencia de su progenitor y su realidad en Colombia, se muda a Londres. Allí entabla una relación con un hombre mucho mayor, un vínculo que la autora describe como "extraño, desigual, asimétrico".



La búsqueda de protección

Con total honestidad, Jaramillo confesó que escribir esta historia le permitió identificar patrones personales sobre sus parejas de aquel entonces:



"Me di cuenta de que yo, a lo mejor, no estaba buscando hombres, sino papás", explicó Jaramillo en Mañanas Blu.

Al encontrarse sola en otro continente y sin recursos, la autora comprendió la importancia de esa figura que provee seguridad.

"Me doy cuenta de lo que hace falta esa figura paterna, que te dé dinero cuando se acaba, que te dé protección, que te dé seguridad", afirmó.



Ficción con "toques mágicos"

A pesar de la carga biográfica, la escritora enfatizó que el libro contiene "muchísima ficción" y los característicos "toques mágicos" de su estilo narrativo.

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Su objetivo con esta publicación, que ya cuenta con varias reimpresiones desde su lanzamiento en septiembre, era crear "una historia que fuera muy atrapante y que tuviera también mucho de lo humano".

Sara Jaramillo concluirá su paso por la Filbo con una charla programada para este domingo, marcando uno de los puntos destacados del cierre del evento cultural.

Escuche al entrevista: