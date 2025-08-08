Ellos son todos los hijos de Eugenio Baena, icono del periodismo deportivo en Colombia que falleció

Cartagena lamenta la partida de una de sus voces más emblemáticas en el periodismo deportivo. Eugenio Baena Calvo, reconocido periodista deportivo de 71 años, falleció este viernes por problemas cardíacos que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. La noticia conmovió a decenas de sus colegas y amigos, quienes compartieron escenario con él a lo largo de sus destacados 50 años de trayectoria.

Considerado una "leyenda viviente del periodismo colombiano" y uno de los periodistas deportivos más reconocidos del Caribe colombiano, Baena se había sometido a un procedimiento cardíaco en la clínica Neurodinamia de Cartagena para tratar algunas venas obstruidas.

Días después, fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos, donde finalmente falleció. La Alcaldía de Cartagena también se sumó a las voces que lamentaron la muerte de este insigne cartagenero.

Más allá de su profunda huella en el ámbito periodístico y deportivo, Eugenio Baena Calvo también fue una figura paterna para una destacada familia en el mundo del deporte. Era el padre de la campeona mundial de patinaje, Cecilia Baena, conocida cariñosamente como "La Chechi" Baena.

Los hijos conocidos de Eugenio Baena que continúan su legado o han forjado el suyo propio son:



Cecilia Baena Guzmán, quien es una reconocida patinadora. Es precisamente "La Chechi" Baena, campeona mundial.

Eugenio Baena. Suministrada.

Juan Carlos Baena, quien fue entrenador de su hermana Cecilia en sus momentos de competencia.

María Eugenia Baena, la menor de sus hijos, quien se graduó recientemente del colegio.

Cabe destacar que, además de su labor periodística, Eugenio Baena también se desempeñó como director del Instituto de Deporte y Recreación de Cartagena (IDER) y de la Liga de Patinaje de Bolívar, mostrando un compromiso con el deporte que permeó en su familia.