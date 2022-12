No hago apología a la gordura, pero no me escondo detrás de ropa negra: ‘Fat Pandora’

La publicista Adriana Convers, escritora del libro ‘A todas nos pasa’, mejor conocida como ‘Fat Pandora’, habló en Agenda en Tacones sobre de dónde proviene su apodo

“Fat Pandora nació en un momento de mi vida en el que estaba pasando por un momento duro, me veía invisible en la industria de la moda, estudiaba marketing y comunicación de moda, y no encontraba ropa para mí, de mi gusto y de mi edad, entonces abrí mi blog”, dijo.

“¿Por qué Fat Pandora? Porque quería que llevara la palabra gorda para que la gente supiera que tengo espejo en mi casa, sé que estoy gorda. Pandora porque fue una mujer que desobedeció, no hizo caso y me identifico con eso, no me escondo detrás de ropa negra”, añadió.

Operación para bajar de peso

“Hice de todo: me operé, una cirugía bariátrica, cuando llegué al punto de estar muy delgada estaba muy triste. Me di cuenta de que me estafé a mí misma, entraba en el pantalón que quería, pero era inmensamente infeliz. No hago apología a la gordura”, señaló.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto con Adriana Convers.