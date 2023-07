“No me hagan nada, tengo hijos”: ladrón le súplica a comunidad enardecida tras ser descubierto

Los habitantes del partido de Berazategui, en Argentina, cansados por la creciente ola de inseguridad, decidieron tomar justicia por mano propia cuando descubrieron a un ladrón intentando ingresar a una vivienda del lugar, lo que ocasionó que la situación rápidamente se saliera de control.

El incidente, que ocurrió el pasado domingo, comenzó cuando un hombre llegaba a su hogar después de un día de trabajo; sin embargo, mientras abría la puerta de su propiedad, cuatro jóvenes delincuentes lo emboscaron y lo amenazaron para robarle las llaves del vehículo y otros objetos de valor.

Cuatro intentaron robar un vehículo, lo chocaron y escaparon tres.El otro cayó en manos de los vecinos que le dieron algunos golpes. "No me hagan nada, tengo dos hijos", se acordó@MuniBerazategui @jjosemussi @SergioBerniArg @MinSeg @justiciayddhhBA #CronosNoticias #Berazategui pic.twitter.com/H66uRuMtrx — Cronos Noticias (@Cronos_Noticias) July 19, 2023

El afectado, sospechando que los delincuentes no portaban armas de fuego, se abalanzó y logró sujetar a uno de los ladrones, comenzando así un forcejeo para retenerlo. En ese instante, la madre y el hermano del hombre de la víctima, alertados por los ruidos y los gritos, intentaron salir en su ayuda, pero se vieron impedidos de abrir rápidamente el portón.

La escena rápidamente se convirtió en caos, pues mientras los cómplices abandonaban a su compañero y huían a toda prisa, los vecinos se acercaron para colaborar en la detención y le propinaron varios golpes al delincuente.

"No me hagan nada, tengo hijos", fue la súplica que hizo el ladrón en busca de clemencia. Sin embargo, sus palabras solo eran recibidas con más golpes y gritos de repudio por parte de los vecinos, quienes no dudaron en grabar la escena con sus teléfonos celulares.

Al final, este nuevo episodio de violencia refleja la creciente preocupación y descontento de la comunidad ante los constantes hechos delictivos que aquejan a la zona, pues según lo que explicaron los vecinos a medios locales, están cansados de vivir con temor y se sienten cada vez más atemorizado ante la creciente ola de inseguridad en ese sector de Argentina.

