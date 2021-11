No me metería a ese horror de ser senadora: María Cecilia Botero respondió si entraría en política

La reconocida actriz colombiana María Cecilia Botero, ícono de la televisión colombiana, respondió en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, si se animaría a incursionar en el mundo de la política. Asimismo, habló sobre su papel en ‘Encanto’, la película de Disney basada en Colombia.

“Eso no es lo mío y zapatero a su zapato. Me parece bien que actores utilicen su nombre y prestigio para apoyar al candidato que les guste, pero meterse a ese horror de ser senador, no. Mi personalidad no estaría de acuerdo con lo que pasa allá adentro. Cada uno es libre y si creen que con eso van a ayudar a este país es válido”, aseguró Botero.

La actriz también habló sobre las diferencias entre ser famoso y ser artista, un tema del que suele hablar con las personas jóvenes.

“Es muy difícil y es entender que esa visión fantástica que se tiene de ser famoso es mentira. Yo trato de decirle a la gente joven que aclare si quiere ser famoso o artista. Se puede ser gran artista sin ser famoso. Es una disciplina”, señaló.

En ese sentido, la colombiana manifestó que, si bien en Colombia hay grandes actores, cantantes y bailarines, no se puede decir que hay un gran gremio artístico, en parte, porque el “Estado no ha fomentado a los artistas”.

La reconocida actriz también se refirió a su papel en ‘Encanto’, la película de Disney sobre Colombia y que se estrenará en cines el próximo 24 de noviembre.

"'Alma' no es la abuelita típica de Disney, es una mujer con temperamento fuerte, en momentos es dura y a veces muestra un corazón de oro”, destacó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: