No se deje robar en Navidad y evite fraudes: lo que debe saber al hacer sus compras

La llegada de la temporada navideña no solo trae alegría y momentos de celebración , sino que también puede ser un periodo propenso a estafas y fraudes digitales. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, abordó este tema crucial y compartió algunos consejos para protegerse de posibles ataques cibernéticos.

Ignorar y no abrir links sospechosos

El coronel enfatizó la importancia de no aceptar ningún tipo de enlace sospechoso en correos electrónicos o mensajes de texto, especialmente, si provienen de fuentes desconocidas. Los delincuentes a menudo se aprovechan de promociones atractivas o mensajes que parecen proceder de bancos, para obtener información personal.

"No aceptar ningún tipo de link que les están llegando de pronto a ustedes en unos correos de información o de fuentes que no conocen, también mensajes de textos que me pueden llegar donde nombran diferentes empresas conocidas. Tampoco permitir abrir estos correos. Tenemos promociones, a veces, que les llegan en los diferentes correos, manifestándole que ganaron algún dinero o que ganaron algún viaje, por favor, tampoco hay que abrir estos links", explicó.

Regalo de Navidad. Foto: Politécnico Grancolombiano.

Precauciones en cajeros automáticos

Los cajeros automáticos son otro punto vulnerable para los usuarios. Se recomendó que, al usar estos dispositivos, se verifique que no haya elementos extraños en el teclado o en la ranura de la tarjeta.

Además, es importante elegir cajeros ubicados en lugares bien iluminados y con pocas aglomeraciones de personas. Pidió no asistir a personas que se les acerquen pidiendo ayuda cerca de cajeros, porque puede ser un engaño.

Riesgos de las transacciones en línea

Cuando se trata de realizar transacciones en línea, el coronel advirtió que es fundamental acceder directamente a las plataformas de pago oficiales, en vez de utilizar buscadores que pueden redirigir a sitios falsos.

Publicidad

Contó que han recibido muchas denuncias sobre fraudes relacionados con seguros de vehículos que se presentan como plataformas legítimas.

WhatsApp: un nuevo método de fraude

El uso de WhatsApp también ha visto un aumento en los intentos de fraude. Los delincuentes pueden suplantar la identidad de amigos o conocidos, solicitando ayuda económica bajo falsas pretensiones. El coronel Saavedra dijo que nunca está de más verificar con la persona antes de enviar cualquier apoyo.

Publicidad

¿Qué hacer si es una víctima?

En caso de que una persona haya caído víctima de un fraude y haya hecho clic en un enlace sospechoso, el coronel recomendó contactar a la línea de atención 123 para recibir orientación y ayudar a minimizar los daños financieros.