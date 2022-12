No soy el candidato del CD porque no sé hacer cálculos políticos: Pachito Santos

de la amistad con Álvaro Uribe Vélez.

Publicidad

“Nunca hemos tenido una relación cercana, él es mucho mayor que yo. Lo más cerca que estuvimos fue cuando regresó al país y estaba en el Ministerio. Yo soy mucho más cercano con sus hermanos”, afirmó sobre el Jefe de Estado.

Además, manifestó su inconformidad política con el presidente Santos por usar las ideas del uribismo para hacerse elegir. “Allí empieza una disputa que es eminentemente política, jamás ofenderé a Juan Manuel Santos y a su familia por el parentesco pero en lo político si hasta con el tarro de pintura”.

Publicidad

“Me he alejado de esa familia pero le he dicho a mis hijos que no se metan en esa pelea”, agregó.

Publicidad

“La única persona que le dijo a Uribe la verdad de lo que iba hacer el Gobierno de Juan Manuel Santos fui yo. Me equivoqué al decir que él si era competente. Repito, no es desde el punto de vista personal sino desde el punto de vista político”, afirmó Pachito, como es conocido.

Por otro lado, se refirió a su acercamiento y a la alianza con Álvaro Uribe que inició cuando estaba por fuera del país. “Le escribí unos documentos y se los envié; en marzo me reuní con él y hablamos de la vicepresidencia”

Publicidad

“Cuando sentí que era el momento para ayudar me metí sin ningún cálculo político. Yo estaba viviendo los momentos más felices de mi vida en España; volví a andar en bus y metro, llevaba a mis hijos al colegio, no tenía guardaespaldas, mi vida estaba segura. Pero este es mi país y sufro y vivo”, enfatizó.

Publicidad

“Yo creo en las ideas de Álvaro Uribe y en las ideas que gobernaron a Colombia del 2002 al 2010. Creo en ese líder que es Álvaro Uribe”, enfatizó.

Por último, manifestó que él no es el candidato presidencial del Centro Democrático porque no sabe hacer cálculos políticos. “No me acerco a los politiqueros. Solo tengo agradecimiento y lealtad con Uribe”, puntualizó.