Nueva pelea entre viuda de Diomedes Díaz y uno de los 21 hijos por sus bienes

Consuelo Martínez fue la última esposa de Diomedes Díaz, tuvo tres hijos con él y en entrevista con Blu Radio, entregó detalles de la pelea que tiene con el hijo por la herencia.

Dijo que se tenía planeado hacerle un homenaje en televisión a propósito de su cuarto aniversario.

Publicidad

“Llegamos a su casa en Valledupar, yo no le vi ningún problema y cuando llegamos, la sorpresa era que la casa tenía una cadena, estaba con candado y al llamar al hermano de Diomedes, me dijo que esperara llamábamos a Rafael Santos (uno de los 21 hijos) y le dijo que no podía entrar”, explicó.

Le puede interesar: Unos 3.000 colombianos ganaron el chance con fecha de muerte de Diomedes Díaz.

Añadió que la casa estaba en sucesión, pero ella prefirió no discutir sino acogerse a la ley. “La ley dice que el 50 % es para la esposa y el 50 % es para los hijos, entonces no me desgasto en esto, solo que me da sentimiento que todo tiene que decidirlo un juez”, complementó.

Finalmente, dijo que esperará que un juez decida sobre el futuro dueño de la casa.

Publicidad