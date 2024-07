Nuevos detalles del escándalo Armando Benedetti: lo que pasó en lujoso barrio de Madrid

Esta mañana, medio españoles han comenzado a revelar los primeros detalles de un lamentable incidente que tuvo lugar en un prestigioso barrio de Madrid, que involucra a Armando Benedetti, quien recientemente fue nombrado embajador en la FAO y se ha visto envuelto en un escándalo tras agredir física y verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero.

Según informes, el hecho se desencadenó cuando Benedetti, en estado de embriaguez,amenazó a Guerrero con un cuchillo, lo que provocó una llamada inmediata a la policía. A pesar de la gravedad del incidente, la detención no se llevó a cabo debido a la invocación de su inmunidad diplomática por parte de Benedetti.

El caso está siendo manejado por la justicia española, conocida por su imparcialidad y rigurosidad, especialmente en casos de agresión de género, que son tratados con particular severidad. A pesar de que la agresión no fue en flagrancia, el caso ha sido derivado al juzgado de guardia de Plaza de Castilla de Madrid, que decidirá las acciones a seguir.

No es la primera vez que Benedetti se ve envuelto en controversias de esta naturaleza. Su historial de violencia intrafamiliar y su comportamiento misógino han sido documentados en el pasado, lo que añade una capa de complejidad al caso actual. Además, su papel como embajador ha sido cuestionado, dada la recurrencia de sus conductas problemáticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inició una investigación disciplinaria contra Benedetti, reconociendo la gravedad del asunto y la necesidad de actuar conforme a la ley. Esto se produce en un momento crítico, justo cuando Colombia busca proyectar una imagen de integridad y profesionalismo en el ámbito internacional.

Tras la revelación de Blu Radio, el embajador dio su versión en redes sociales.

"Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español", aseguró en la red social X.

"Me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar", agregó Benedetti, quien el año pasado fue retirado de su cargo como embajador en Venezuela por un escándalo de corrupción, conspiración y chantaje. Entonces su estrecha relación con el presidente empezó a enfriarse.