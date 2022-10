Oda a los senos: poesía y humor de César Augusto Betancur

Publicidad

Detrás de varios guiones de telenovelas y famosas obras de teatro colombianas está la mano de César Augusto Betancur, conocido como 'Pucheros', cuya más reciente creación es el libreto de ‘El Verbo Placer’, que se presentará en el Teatro Patria, de viernes a domingo, a partir del 13 de abril.

La obra cuenta con todo el talento y humor de Flavia Dos Santos, además de poesía erótica escrita por ‘Pucheros’, quien dio una muestra de lo que asistentes al evento podrán disfrutar:

-Oda a los senos:

Oh turgentes repisas delanteras

Misteriosos cuervos curvos y rellenos

Oh, erguidas montañas veinteañeras

Que los años hacen caer como truenos.

Y se pueden llamar de mil maneras: tetas, quicas, puchecos, bubis, senos

Bustos bellos esculpidos y tallados

Como santas tienen sus dos aureolas

También hay esparcidos y apladanos, cual si fueran dos huevos en cacerolas.

Y obedecen a los nombres más variados: los teteros, las maruchas o las lolas.

Oh, airosos flotadores salvavidas

Oh, materno manantial que no te enjugas

Pecho fuerte ante chupones y mordidas

Cuando tienes silicona no te arrugas.

Prominencias que también son conocidas

Como mamas, como teclas o pechugas.

Por los siglos de los siglos inquietantes

Poderosas con brasier o sin brasier.

Como centros de atracciones ambulantes

Le compiten en miradas al derrier

A la lengua son casi como Cervantes

Y conjugan también el verbo placer.

