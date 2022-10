¡Ojo! Conozca 8 razones por las que usted no tiene pareja

María Elena Badillo, psicóloga, conferencista y terapeuta experta en crecimiento personal, habló en su canal de YouTube sobre ocho posibles razones por las que probablemente usted no tiene pareja.

1. Atrae a las personas equivocadas

Probablemente ha tenido experiencias que lo hacen pensar que siempre atrae a un tipo específico de personas, eso que está presente en su mente es lo que lo puede estar limitando a escoger a las mismas personas o muy parecidas. Así que, el consejo de la terapeuta es que identifique sus creencias limitantes, pues eso tarde o temprano se podrá terminar materializando. “Si lo crees, lo creas”.

2. Huye para que no lo lastimen



Vive en un constante conflicto interno. Por un lado, quisiera tener una relación sólida, con quien pueda crecer y aprender, pero al mismo tiempo tiene miedo de entregar su corazón y que la otra persona no lo valore, sino que le haga daño de alguna manera.

El miedo también puede ser porque en su alrededor hay relaciones que no han terminado satisfactoriamente, o sus padres son un ejemplo de ello y eso hace que encuentre todos los motivos y los ‘peros’ para alejar a las personas.

3. No confía en usted mismo

Siempre que ve la oportunidad de conocer gente nueva termina diciendo que no tiene nada interesante que aportar y que prefiere mejor no conocer a nadie. Además, cuando recibe un halago, lo rechaza o da una explicación innecesaria.

Es importante que se cuestione si su autoestima está lo suficientemente alta y, si no es así, busque cómo trabajar para aumente.

Recuerde que “atrae lo que este en sintonía con la manera en que se trata a usted mismo”.

4. No está preparado para tener una nueva relación

Ocurre muchas veces cuando se cargan culpas de situaciones pasadas, inconscientemente piensa que no es el momento de darse la oportunidad con alguien más, aunque en el fondo lo anhele.

Recuerde que “la culpa y el arrepentimiento son sentimientos totalmente inservibles y es necesario que se libere de todo lo que lo ata”.

5. Depende de una relación para ser feliz

Borre ese pensamiento de su mente y aplique la ley del desapego, pues “para materializar algo debe renunciar a su apego por ello” y no se logra si está ansioso de todo lo que se quiere obtener.

Hay que adaptarse de las cosas tal y como ocurren, porque muy pocas veces la vida termina desarrollándose tal cual lo deseamos.

6. Aún no supera a su ex

No ha dejado un vacío productivo, es decir, un espacio para que algo nuevo llegue y, por lo tanto, la vida se encarga de encajar a esas personas donde sí hay espacio.

Recuerde que para empezar de nuevo “hay que cerrar ciclos”.

7. Tiene miedo al compromiso o a perder la libertad

Siente miedo a lo que una relación de pareja representa, pues una parte de usted quiere compartir con alguien, mientras que la otra piensa en lo que hay que sacrificar y ese es el problema, pensar que es un sacrificio.

“Si usted teme a que su vida cambie al tener una relación, difícilmente la materializará”.

8. Espera encontrar a alguien que venga a llenar sus vacíos

Recuerde que nadie viene a hacerlo feliz, usted atrae lo que es. Entonces, si desea que alguien venga a darle amor, primero pregúntese “¿me estoy amando?”.

“Ámese como quiere que lo amen”.



