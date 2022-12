¡Ojo! Estas son las señales para identificar si se están aprovechando de usted

Las entaconadas hablaron de aquellas

señales que pueden indicarle si usted está siendo usado por su pareja.

1. Creer en los patrones y no en la excusas: preste atención a si debe perdonar errores de su pareja más de la cuenta. Si siempre llega tarde o nunca está cuando lo necesita piense si debe creer solo en las palabras.

2. No enamorarse solo del potencial: las mujeres suelen caer en el error de creer que, aunque tenga defectos, la pareja es perfecta. Creer solo en ideales es la peor forma de prolongar relaciones tóxicas.

3. Creer en las señales: si hay maltrato, celos, exceso de control, entre otras alertas, es mejor prestar atención y tomar decisiones.

4. Amor propio: una persona que tiene una autoestima alta sabe que merece buen trato y no aceptará decepcionarse una y otra vez.

5. No bajar sus estándares: es mejor estar solo que mal acompañado. Si terminó una relación es mejor aprovechar el tiempo para conocerse a sí mismo y no caer en una relación que solo dejará vacíos y no llenará sus expectativas.

