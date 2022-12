ONU advierte que crisis en Colombia por deportaciones podría empeorar

La Organización de Naciones Unidas advirtió que la crisis humanitaria en Colombia por la situación en la zona de frontera con Venezuela podría empeorar.



El coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, advirtió que si no hay pronto un acuerdo entre ambos países se perjudicarán los más vulnerables.



El coordinador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fabrizio Hochschild, dijo que la reunión que mantendrá en Quito, Ecuador, el presidente de la República Juan Manuel Santos, y el mandatario de Venezuela, es esperanzadora y necesaria ante la crisis.

Publicidad

Hochshild dijo que este encuentro demuestra un gran liderazgo entre ambos mandatarios y que no hay resolución de problemas sin un diálogo.

Además, el delegado de la ONU resaltó el papel de los países mediadores de esta reunión. “Creo que los países que están facilitando la reunión, Ecuador y Uruguay, han hecho un gran trabajo, y ojalá que esa reunión pueda definir los mecanismos a través de los cuales se va a dar un diálogo continuo y técnico, para resolver las preocupaciones que hay en ambos lados”, aseguró.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La delegación de paz de las Farc en La Habana destacó el pronunciamiento del papa Francisco quien consideró que no debe haber lugar para el fracaso en los diálogos para alcanzar un acuerdo de paz.



-El papa Francisco le regaló a Fidel Castro libros del teólogo italiano Alessandro Bronzato mientras que el exmandatario cubano le dio al Pontífice el libro Fidel y la religión de Frei Betto con una dedicatoria y firma.



-La candidata a la Alcaldía de Bogotá por el partido Progresista renunció a su aspiración para adherir a la campaña de Clara López.



-El presidente del Parlamento Europeo,Martin Schulz, ha felicitado al ex primer ministro de Grecia Alexis Tsipras por la victoria de su partido izquierdista Syriza en las elecciones anticipadas de este domingo, y subrayó la necesidad de que forme rápidamente un Gobierno sólido.



Once yemenitas murieron y 50 resultaron heridos este domingo en dos bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita contra la localidad de Al Qaida, en el centro de Yemen, según fuentes médicas y testigos.



-Atentos a una de las hijas del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, encarcelado desde hace siete meses señalado de participar en supuestos planes de conspiración contra el Gobierno venezolano, envió hoy una carta al exgobernante uruguayo José Mujica para que apoye a Venezuela.