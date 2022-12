Oyente de Luna BLU capta extraña formación de luces en Villa de Leyva

Sebastian Osorio, oyente de Luna BLU, captó con su cámara una extraña formación de luces registrada en los cielos de Villa de Leyva.

Publicidad

“Yo estaba tomando fotos en la mitad de la plaza y no me percaté que había unas luces en el cielo, en ese momento no me di cuenta que estaban, cuando llegué a mi casa vi las luces”, contó.

Osorio se encontraba de paseo con sus amigos en el lugar y fue allí cuando decidió tomar las fotografías de la plaza central del pueblo.

Publicidad

“En el cielo se veía como una hilera de 9 luces y en ambas foto salía, la verdad no le encontré ninguna explicación”, afirmó.