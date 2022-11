Padre Chucho ‘confesó’ que sí hizo exorcismo en la Casa de Nariño tras salida de Santos

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el ‘padre Chucho’ aseguró en Bla Bla BLU que sí hizo un exorcismo en la Casa de Nariño al finalizar la administración de Juan Manuel Santos, aunque evitó hacer alusiones puntuales a la residencia presidencial.

“Hace unos días se armó un lío en el país, porque yo fui a un lugar a conjurar una casa… y que por qué fue a conjurar esa casa, que quién estaba… se imaginarán la casa, la más importante”, sostuvo.

“Yo fui, pero después tuve que negar que había ido, porque dije: ‘Si esto va a ser un problema y esto va a evitar un conflicto y una guerra en mi país, prefiero que me tiren las piedras a mí”

“Hasta Vicky Dávila me insultó. Periodistas me trataron super mal. Recuerdo que un periodista me dijo: usted siento periodista, imprudente, cura mentiroso, cómo dice que fue a un lugar sin haber ido. Pero yo sí fui, sí estuve”, agregó.

Escuche al padre Chucho en Bla Bla BLU:

