Padre secuestró a su propio hijo para vengarse de su esposa: “Morirá conmigo”

Un dramático episodio ocurrido en Brasil ha causado indignación y rechazo en redes sociales. Un hombre, despechado por la decisión de su esposa de terminar la relación, secuestró a su propio hijo con la intención de envenenarlo y luego quitarse la vida.

El sujeto grabó un video desde el interior de un vehículo en el que se observa al menor en el asiento del copiloto, visiblemente aterrorizado, respirando con dificultad y sollozando mientras escucha las amenazas de su padre. “Morirá conmigo”, fue una de las frases dirigidas a la madre del niño.

La mujer, al recibir las amenazas, alertó de inmediato a las autoridades. En cuestión de horas se desplegó un operativo policial para dar con el paradero del hombre y el menor. Fotografías compartidas por los agentes evidenciaron el automóvil en el que se desplazaban y el veneno que el sujeto planeaba usar para llevar a cabo el crimen.

Tras una intensa búsqueda, los uniformados lograron interceptar el vehículo en movimiento en una avenida. El niño fue rescatado ileso y el hombre quedó bajo arresto.

El caso generó fuerte indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios repudiaron lo ocurrido. “Que se pudra en la cárcel o en un psiquiátrico, porque no es normal hacer eso y menos con su propio hijo”, escribió un internauta. “¿Cómo alguien puede llegar a tal extremo?”, cuestionó otro.