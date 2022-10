Palomino defiende ‘Plan Transparencia’ ante recientes escándalos en la Policía

Ante los escándalos que han salpicado a la Policía Nacional el director de la Institución, general Rodolfo Palomino, explicó a través de una carta abierta a los colombianos que desde que se inició el ‘Plan Transparencia’ de la Policía para sacar a todas las ‘manzanas podridas’ de la Institución se sabía que la imagen constitucional se vería afectada.

“No es fácil recibir noticias de uniformados capturados o destituidos por faltar a la ética y al deber policial. La historia no nos perdonaría que omitiéramos el deber constitucional y patrio de transitar únicamente por los caminos de la legalidad”, señaló.

El alto oficial también indicó que la “irrenunciable labor que se inicia está soportada en la memoria de todos aquellos policías que han ofrendado su vida al servicio de los colombianos”.

De esta forma reafirmó que el ‘Plan Transparencia’ no tendrá marcha atrás y agregó que al año ya han sido capturados 261.411 delincuentes.

A continuación la carta completa:

CARTA ABIERTA A LOS COLOMBIANOS

Cuando diseñamos el Plan Transparencia de la Policía Nacional, sabíamos de antemano que el país se sorprendería con nuestras decisiones. No es fácil recibir noticias de uniformados capturados o destituidos por faltar a la ética y al deber policial.

Desde un principio, entendíamos que la imagen institucional se vería afectada, sin embargo, la historia no nos perdonaría que omitiéramos el deber constitucional y patrio de transitar únicamente por los caminos de la legalidad.

La irrenunciable labor que iniciamos está soportada en la memoria de todos aquellos policías que han ofrendado su vida al servicio de los colombianos. La hora de la verdad llegó, y responde a la necesidad de salvaguardar a los buenos policías, que son la inmensa mayoría, aquellos que hacen de la efectividad y el compromiso sus mejores armas.

Este año han sido capturados 261.411 delincuentes. Detrás de cada una de estas detenciones hubo un policía que corrió tras un ladrón, un investigador que desenmascaró una organización criminal, y en definitiva, una serie de valientes hombres y mujeres policías que entregaron y seguirán dando lo mejor de su humanidad al servicio de los colombianos.

Que las cárceles estén llenas no es una casualidad. Aunque suene un poco duro, no hay lugar donde menos incomoden los delincuentes que en una prisión. No hay mejor destino para un corrupto que la cárcel. La traición solo merece el repudio colectivo de la sociedad y el reconocimiento a quienes se atrevieron a actuar con firmeza contra los Judas contemporáneos.

El plan transparencia no tiene marcha atrás. La legitimidad de una Institución se funda en la legalidad, la efectividad y la trascendencia de sus acciones. La Policía Nacional de los colombianos así lo entiende, el mejor diagnóstico que se puede hacer surge de la propia mirada, cuando aquella está fundada únicamente en la honestidad.

General Rodolfo Palomino López

Director General Policía Nacional