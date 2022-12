Paquita la del Barrio responde a comparaciones con mujer que insultó a Martín Santos

La semana pasada causó revuelo un video en el que una mujer

increpa e insulta a Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

Algunos usuarios en redes compararon a la mujer que aparece en el video con la cantante mexicana Paquita la del Barrio y promoviendo la tendencia #ParaquitaLaDelBarrio.

Las comparaciones llegaron hasta la propia intérprete de “Rata de dos Patas” que pidió no confundirla, aclarando que se llama Paquita la del Barrio.

“Hola, Colombia. Quiero que sepan que no soy Paraquita la del Barrio, soy Paquita la del Barrio, ¿si me oyeron inútiles? Así que no se equivoquen”, puntualizó la cantante en la publicación.

El video que fue publicado en Instagram ya alcanza las más de 3.000 reproducciones.

Este fue el video que compartió el hijo del expresidente Santos, en el que una mujer lo insulta en una centro comercial:

Se me acercó esta amable señora a recitarme un poema. ¿Alguien la conoce? Favor RT pic.twitter.com/SEiEOcqajW — Martin Santos (@MartinSantosR) August 30, 2019