Para muchos me quedé Cuqui: Consuelo Luzardo, quien se dio a conocer en Yo y Tú

dominical Yo y Tú.

“Yo y tú fue una comedia costumbrista bogotana, un retrato de nuestra clase media. Duró 20 años al aire de manera ininterrumpida”, aseguró Luzardo, quien estudió desde los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático.

“A veces, hay gente que yo no veo tan mayor y me dice Cuqui, para mucha gente me quedé así”, agregó la artista, quien fue locutora de comerciales en vivo por 8 años.

Consuelo Luzardo, quien trabajó 10 años en la comedia, manifestó que se acostumbró a hacer televisión en vivo al iniciar su carrera, “la televisión se estaba haciendo, mientras estaban viendo”.