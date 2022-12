Pareja de mujeres bautizó por la Iglesia católica a su hijo en Medellín

Manuela y Luisa son una pareja homosexual que seEllas tienen un hijo, que concibieron por inseminación artificial y quien quedó registrado en la notaría con los

nombres de las dos madres.

Ellas profesan la religión católica y este fin de semana lograron que la Iglesia aceptara bautizar a su hijo y poner en el registro o partida de bautizo los nombres de las dos mujeres.

“Queremos enseñarle a Matías sobre la inclusión y el respeto. Para ellos hay que ser coherentes con lo que se hace y lo que se dice. Yo no puedo decirle que tiene una familia que es normal como cualquier otra, pero luego vamos a instituciones, lugares o profesamos una religión donde no les aceptan a sus dos mamás”, explicó Manuela Gómez, quien recuerda como debió tocar las puertas de varias iglesias porque siempre se negaban a poner el nombre de las dos mamás en la partida de bautizo.

"Averiguamos en varias iglesias y nos decían que lo podíamos bautizar, pero que en la partida solo ponían el nombre de la madre gestante, pero no era justo porque las dos somos mamás y en el registro aparecemos como mamá 1 y mamá 2. Una amiga nos recomendó una parroquia y allá nos dijeron que sí. Así logramos bautizar a Matías”, recordó.

“En el documento solo pusieron los nombres de mis papás (los de Manuela) por consanguinidad, porque soy yo la madre biológica. No pusieron los de Luisa”, lamenta Manuela.

Luisa y Manuela van a misa como familia y ahora celebran que Matías pueda tener los sacramentos. Ahora que fue bautizado podrá hacer la primera comunión o casarse por la Iglesia.

Manuela tiene claro que el bautizo de su hijo marca un precedente para parejas homosexuales y sus hijos. “Digamos que, jurídicamente, los derechos están dados, pero hay mucha desinformación y las personas, entidades o instituciones aún no se han acogido o no están informados, entonces no tienen los mecanismos para hacer respetar esos derechos”.

El bautizo de Matías se pudo realizar porque a todas las parejas del mismo sexo que quieran bautizar a sus hijos el derecho canónico los habilita, pero esto siempre y cuando en el registro de nacimiento del menor aparezcan ambas personas como madres o padres.