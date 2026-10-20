Periodista denuncia amenazas de muerte de fan: "Se hizo pasar por mi pareja por meses"

Miedo y preocupación tiene la periodista Carolina Tavera, quien por mucho tiempo se desempeñó en el Congreso de la República; sin embargo, tuvo que cambiar su vida drasticamene cuando comenzó a ser víctima de ser ciberacoso por un fan, que, incluso, se inventó una relación falsa con ella.

"Una compañera se me acerca y me dice, oye, yo te quiero preguntar algo con total sinceridad. Y yo, claro, dime. Tú tienes pareja, tú nos dijiste que no. Y yo, no, ¿por qué? ¿Segura? Y yo, sí, es que hay una cuenta en redes sociales que se está haciendo pasar por tu pareja a lo largo de 4 meses. Y yo, ¿cómo? Sí, mira. Entonces ella me muestra y me cuenta, esta persona lo que hace es que el contenido que tú subes a tus redes sociales, él se vincula en esas fotografías y se hace pasar por tu pareja", contó le periodista en diálogo con La Red, de Caracol Televisión.

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Dijo que esta persona creaba fotos y conversaciones falsas en su perfil para hacerle creer a todo el mundo que eran pareja, por lo que compañeros de ella comienzan a seguirlo y empezar a indagar que estaba sucediendo, a lo que él asegura que "no quiere hacerle daño" y "solo quiere ser su amigo".

La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. pic.twitter.com/qgaOP46e33 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

"¿Yo con quién estoy tratando? ¿Qué tipo de persona es? Descubrimos también que tiene 5 casos abiertos con la fiscalía. O sea, mi caso no es el único, es una persona que ya tiene nombre ahí y además que sí tuvo ingreso al Congreso de la República. Con apoyo de obviamente la seguridad del Congreso pudimos revisar y él ingresó al Congreso este año. Que sepas que vamos a matar a tu compañera, a la periodista Carolina Tavera. Sabemos dónde vive, sabemos a qué hora sale de su casa, sabemos a qué hora regresa, sabemos que trabaja en el Congreso, lo haremos por ir a la Fiscalía", dijo.



El miedo la consumió y abandonó su casa, trabajo y más lugares de su día a día para evitar que conozca dónde se encuentra. El tema lo puso en manos de autoridades y, hasta ahora, no ha tenido mayor avance por parte de las autoridades, además que han amenazado a miembros de su familia con quitarles la vida.

"O sea, ¿cómo es posible que exista ese tipo de persona y que siga por la vida como si nada, y yo sí me sienta con esta zozobra tan berraca sin saber quién es? Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa, pero en el fondo me siento muy insegura. Dije, tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase eso. Al menos hay que dejar un precedente de personas como estas que llegan y te afectan", dijo.