Periodista judicial del Valle revela motivos que lo llevaron a autoamenazarse

El gremio periodístico vallecaucano recibió con preocupación la confesión del periodista Yesid Toro, cronista judicial de un periódico de la región, quien reconoció que se autoamenazó y amenazó a otros 7 reporteros en un correo electrónico enviado en septiembre de 2014, donde se hacía pasar por la banda de Los Urabeños.

Según el periodista Toro, la decisión de amenazarse a sí mismo y a sus colegas se tomó para seguir recibiendo los ingresos del programa de la Unidad Nacional de Protección, en el que se encontraba desde 2013.

“Sintiendo que no puedo más con este peso, con esta carga moral, he decidido presentarme ante un abogado, he decidido decirles públicamente que les pido por favor me perdonen pro esta situación y me quiero poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Toro en su confesión.

Varios de los amenazados por su colega asegura que debieron cambiar su vida para conservar su seguridad. Entre ellos está un periodista de Buenaventura que renunció a su empleo y salió del puerto, pues aparentemente la amenaza la hacía alias Chili, presunta propietaria de casas de pique en la zona.