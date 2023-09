Perrita conmueve las redes sociales al probar sus prótesis en sus patas

Las redes sociales también muestran momentos conmovedores que tienen los animales al superar duras pruebas en su vida o reponerse ante condiciones que sufrieron por accidentes o producto de una enfermedad.

Recientemente se viralizó en la red social X, antes Twitter, un video en el que se puede ver a una perrita probando por primera vez sus próstesis en sus dos patas delanteras. Aunque se desconoce por qué el animal perdió estas extremidades, se ve la alegría por parte de la misma peludita y su dueña al ver los resultados.

En las imágenes se observa cómo su dueña se le acerca con las prótesis en sus manos, la acaricia y la consiente por algunos segundos. Luego se dispone a ponerle las prótesis en sus patas, mientras la perrita las huele para intentar familiarizarse con ese objeto que no había visto nunca y tratar de entender lo que estaba pasando en ese momento.

Las prótesis están unidas por una banda elástica para que no se separen mucho y tengan mayor estabilidad mientras el animal camina. Después de que la perrita tenía sus prótesis, su dueña la soltó para que esta, poco a poco, empezara a caminar y usar este elemento que le ayuda a mejorar su calidad de vida.

La perrita se queta quieta por unos segundos y luego, con algo de dificultad, empieza a dar sus primeros pasos con estas prótesis que son muy visibles, pues son de color fucsia.

Después tomar confianza, empieza a recorrer las calles de su barrio mientras mueve su colita, como señal de alegría por poder movilizarse de una mejor manera y sin lastimarse.

En redes sociales son varios los comentarios que destacan la fuerza de esta perrita para ser feliz, pese a su condición física y darle una enseñanza de vida a los seres humanos: reponerse ante la dificultad.

“Esto te puede alegrar el día; no estoy llorando, se me metió una prótesis en el ojo; qué hermoso; nueva vida para el perrito; a felicidad de ese perrito no tiene precio” son algunos de los comentarios.

Video de la perrita caminando con sus prótesis:

🐕 | El momento en el que prueba sus prótesis por primera vez. 🥺❤️ pic.twitter.com/Dn2F8dFT0W — UHN Plus (@UHN_Plus) September 19, 2023

