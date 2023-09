Shakira da otro adelanto de ‘El Jefe’ y enciende las redes sociales: “La trompeta humana”

La famosa cantante colombiana Shakira se encuentra en plenos preparativos para el lanzamiento de su próximo sencillo titulado 'El Jefe', marcando así su incursión en un nuevo género musical: el regional mexicano. Esta noticia llega poco después de que la talentosa barranquillera fuera honrada en los MTV Music Awards con el prestigioso premio Video Vanguard Award un reconocimiento a su influencia y trayectoria en la industria musical.

Shakira Foto: AFP

A lo largo de su carrera, que abarca casi tres décadas, Shakira ha demostrado ser una artista polifacética que ha dejado una huella imborrable en la música internacional. Su versatilidad le ha permitido explorar una amplia gama de géneros, desde el pop hasta el rock, pasando por la bachata y la salsa.

Esta capacidad de adaptación le ha permitido mantenerse en la cima de la industria musical, llenando estadios y acumulando numerosos premios a lo largo de los años.

Con 'El Jefe', Shakira busca desafiar aún más los límites de su talento y sorprender a sus seguidores al aventurarse en el emocionante mundo de la música regional mexicana. Este género, que ha experimentado un auge significativo en los últimos años, ofrece a la artista una oportunidad emocionante para explorar nuevos ritmos y expresiones artísticas.

La cantautora colombiana publicó en su cuenta de Instagram otro adelanto de su nueva composición con un video haciendo sonidos musicales .”La trompeta humana”, fue la frase con la que acompañó el clip en el que se ve en un estudio de grabación. El post acumuló más de 250.000 ‘Me Gusta’, más de cinco millones de reproducciones y cientos de comentarios en los que los seguidores mostraron la expectativa que tienen con el tema.

“Soy español y admiro esta mujer por artista, madre y colo no un bellezon de mujer. Piqué recuerda que una mujer así es un milagro poder tener. España te ama no lo dudes nunca”, ““Hay algo que no pueda hacer Shakira?” 😂😂 ya no sé cuántas veces tendremos que decir esta frase 🤣🤣🤣 te amamos 🫶🏻❤️” y “Se puede ser más talentosa en la vida? Dios mío nunca paras de sorprendernos”, fueron algunas palabras de sus fans.

El lanzamiento de 'El Jefe', que según lo ha mencionado la propia artista será este miércoles, 20 de septiembre, promete ser un evento importante en la carrera de Shakira y seguramente generará una gran expectación entre sus fans de todo el mundo.

La artista continúa demostrando su capacidad para reinventarse y mantenerse como una de las figuras más influyentes y queridas de la música internacional. Los amantes de la música están ansiosos por escuchar cómo Shakira abraza este nuevo desafío musical y cómo su inconfundible voz se fusiona con los sonidos cautivadores del regional mexicano.

