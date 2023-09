Shakira y ‘El Jefe’: la barranquillera sorprende con nuevo género musical

Shakira, la talentosa artista colombiana que ha conquistado el mundo con su música , continúa sorprendiendo a sus seguidores y explorando nuevos horizontes en su carrera. Tras ganar dos premios VMA y acumular millones de reproducciones en sus recientes éxitos, como "Acróstico" y "Session 53" con Bizarrap, la versatilidad de Shakira se revela una vez más con su próximo sencillo, "El Jefe".

En un giro inesperado, la talentosa barranquillera se aventura en el mundo de los corridos mexicanos, también conocidos como música de banda o norteña, un género que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos gracias a la influencia de artistas y agrupaciones destacadas, atrayendo a un público más joven. Incluso estrellas famosas de otros géneros musicales se han unido a esta tendencia, como la colaboración de Bad Bunny con el Grupo Frontera en "Te quiero 1x100to" o el éxito de Peso Pluma con "Ella baila sola".

Para su nuevo proyecto, Shakira se ha asociado con Fuerza Regida, un grupo de regional moderna compuesto originalmente por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos y José García, y desde 2021, también por Moisés López. Esta colaboración promete ser un viaje emocionante hacia un territorio musical completamente nuevo para la artista.

Con un misterio intrigante, Shakira compartió un adelanto de tan solo 16 segundos de su próxima canción en su cuenta de X. "Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario", son las palabras que resuenan en esta breve muestra de la letra de la canción.

Publicidad

La artista también brindó a sus seguidores la oportunidad de preordenar o guardar anticipadamente la canción en plataformas como Spotify o Apple Music a través de un enlace proporcionado en sus redes sociales. El estreno completo de "El Jefe" está programado para el 20 de septiembre, una fecha que seguramente será marcada en los calendarios de sus fanáticos.

En una entrevista durante la transmisión de los premios, Shakira reveló emocionada: "Voy a sacar una nueva canción la próxima semana, el 20, llamada 'El Jefe'". Cuando se le preguntó si ella era 'El Jefe' en la canción, la artista respondió de manera enigmática: "No, en esta canción yo no soy el jefe, pero ya van a ver… no puedo dar más detalles".

Con esta prometedora colaboración y su incursión en un género musical completamente nuevo, Shakira sigue demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender a su audiencia. "El Jefe" promete ser un nuevo hit que se sumará a la impresionante trayectoria de esta icónica artista colombiana en la música internacional.

Publicidad

Le puede interesar: