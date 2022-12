Piden dejar en Código de Policía artículos sobre perros de ‘razas peligrosas’

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional mantener los artículos que hacen referencia a la tenencia de animales, específicamente los perros de razas potencialmente peligrosas.



El nuevo Código de Policía, que entró en vigencia el pasado 30 de enero, se incluyó un capitulo en el que se considera cuáles son los perros de razas potencialmente peligrosas y una serie de requisitos para sus tenedores, quienes al incumplirlo deberán pagar una multa de hasta ocho salarios mínimos legales.



No obstante, dicha norma fue demandada considerando que había una desproporcionalidad en las exigencias que se le hacen a los dueños de este tipo de caninos, frente a los que no tienen este tipo de mascotas.



Para la Procuraduría, este argumento no es del todo valido ya que consideran que existen episodios de agresiones a personas, muerte a otros perros, o razas, que a través de información científica, se comprueba su peligrosidad, razones por las cuales el Gobierno puede hacer dichas determinaciones.



Finalmente, cabe resaltar que algunas de los requisitos que fija el Código de policía frente al tema son que los dueños deben adquirir una póliza de seguro para sus perros y el uso obligatorio de bozales y correas.