Pilar Schmitt reveló que fue amenazada de muerte: le dijeron que “le mandaban al de la moto”

Pilar Schmitt es presentadora de Show Caracol y es reconocida en la televisión colombiana por su gran carisma y talento. Aunque no suele hablar de su vida personal, decidió revelar un par de detalles que pocos conocían.

En diálogo con La Red de Caracol Televisión contó que, incluso, ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. Una de estas decía que le mandarían “al de la moto” y otras cosas más.

Pese a esto, Schmitt dijo que sigue con su vida y espera que a esas personas “les vaya bonito”. Al respeto, además, comentó que hay “gente obsesionada” en redes.

Pilar Schmitt Foto: Instagram pilarschmitt

“(Amenazas) hasta de muerte. Que si vuelvo a salir en pantalla me van a bajar, me van a matar y no sé qué, que me mandan al de la moto. Ha aparecido gente loca en el camino, pero bendiciones, que les vaya bonito”, comentó.

Publicidad

A la pregunta de si por estos hechos ha puesto denuncias, respondió que sí porque es un tema delicado y “fuerte”, ya que “se metieron” hasta con su familia.

Sin embargo, sonriente aseguró que vive “bien, tranquila y contenta”.

“Trabajo como una loca, pero disfruto el trabajo. Entonces, me pagan por algo me encanta hacer, que me apasiona”, detalló.

Fue reina de belleza

Cabe recordar que Pilar Schmitt se presentó en el Concurso Nacional de Belleza y, a partir de entonces, se convirtió en una figura pública luego de que le ofrecieran varios trabajos relacionados con esto.

Publicidad

Así, logró dar un salto a televisión y se consolidó como una de las presentadoras colombianas más reconocidas y queridas.

Incluso, recordó que con su primer sueldo fue a comer a un restaurante “muy rico” y el resto lo ahorró. Se enorgulleció de ser una mujer muy organizada con sus finanzas en ese entonces y hasta ahora.