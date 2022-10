Pirry aclara en BLU Radio rumores de intervención de Lizcano para sacar su programa

“Mi alma de reportero independiente está un poco golpeada pensando si en verdad eso es en lo que quiero seguir o si es una etapa muy gratificante de la que me siento orgulloso, pero que quizás ha llegado el momento de cerrar (…) tengo otros sueños como escribir un guion, tengo dos libros publicados y siento que hay otras ramas del periodismo en las que me sentiría más a gusto”, dijo.



De la misma forma ‘Pirry’ mencionó qué hizo durante los 18 meses que estuvo “descansando”.



“Al principio tenía el sueño de estudiar guion en Nueva York, Estados Unidos, pero yo estaba saliendo de un momento de estrés y no era oportuno. Sin embargo, armé un viaje por todo el pacífico sur. Arranqué por la Isla de Pascua, recorrí gran parte de la Polinesia Francesa, Tonga, Samoa, entre otros”, señaló.



Su pensamiento sobre Colombia



“Colombia no es el mejor país del mundo, pero es el país que yo más quiero, el país del que yo soy. Sin embargo, tiene muchos problemas”, mencionó.



Investigación a Mauricio Lizcano y cancelación de proyecto con RCN



“Nosotros estábamos haciendo varias investigaciones que incluían las víctimas de la restitución de tierras y de la marcha patriótica (…) teníamos nuevos indicios del ‘Cartel de la Hemofilia’ que vinculaba a personajes sospechosos, elefantes blancos en Yopal”, mencionó



Asimismo, resaltó la investigación que él y su grupo estaban adelantando y que involucraba al presidente del Congreso de la República, Mauricio Lizano.



“Había un tema sobre el presidente del Congreso sobre la adquisición de unos terrenos que estarían protegidos por una medida cautelar. Cuando empezamos hacer el tema me llamó alguna vez Lizcano a pedirme que hablara con él, me pareció muy sospechoso que el supiera que estábamos investigando, y hoy en día no puedo decir quién le dijo”, relató.



“Nunca tuve una evidencia, una grabación, una nota, una conversación que dijera la razón por la que nos cerraran el canal”, añadió.}



