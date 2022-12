Pistas, sudor, velocidad, alegrías, adrenalina y autos: la vida de Tatiana Calderón

La piloto colombiana Tatiana Calderón, primera mujer latinoamericana en conducir un F1 en toda la historia, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar de su presente deportivo, de su vida de motor y de las expectativas que tiene para este 2019 que apenas comienza.

Contó que lleva 15 años de carrera, que no han sido del todo color de rosa, pues ha tenido que sortear dificultades y obstáculos desde su comienzo en los karts en Colombia.

“No ha sido un camino fácil, pero sí he disfrutado mucho, sobre todo los últimos años que me he empezado a acercar al sueño que he tenido desde pequeña. En el año 2018 tuve la oportunidad de manejar dos carros de F1 y esto ha sido un sueño hecho realidad (…) Tengo muchos más objetivos por delante y creo que vamos por buen camino”, aseguró.

Tatiana, de 25 años de edad, manifestó que desde pequeña siempre optó por los carros, por encima de los muñecos y otros juguetes. Algo que sus padres comprendieron, asimilaron y terminaron apoyando por completo.

“Siempre me gustaron los deportes extremos. Soy fanática de los deportes desde que tengo uso de razón, pero la pasión por el automovilismo nació porque mi hermana Paula, siete años mayor que yo, me llevó un día a una pista de alquiler de karts y me enamoré de la adrenalina y la velocidad. Tenía 9 años”, relató la deportista nacional.

En ese sentido, aseguró que desde ese momento nunca pensó en estar en una oficina o detrás de un escritorio, pues su vida era la velocidad, el motor y el rugir de los autos.

“No me veía sin las carreras. Todavía, después de tantos años de carrera, es difícil. No me imagino mi vida sin el deporte y los autos”, agregó Tatiana.

Correr en F1

Tatiana, en medio de la nostalgia, recordó la primera vez que se montó en un auto de Fórmula 1 durante un evento promocional en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México, el año pasado.

La piloto de pruebas de la escudería Alfa Romeo Sauber estuvo presente en los 100 kilómetros de la importante pista de Ciudad de México.

“La sonrisa la tengo todavía. Es algo que esperé desde siempre. Trabajé por más de 15 años para llegar ahí. Fue muy especial porque estaba mi familia y cumplí un sueño”, aseguró.

