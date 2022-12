Plan de ordenamiento de playas busca evitar más accidentes náuticos en la costa

Los recientes accidentes náuticos que se han presentado en el Caribe aún son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer si estos son producto de una imprudencia o son causados por la alta velocidad de los vientos y el fuerte oleaje por los que, en estos días, incluso, se declaró alerta roja.

A la par de estas indagaciones, la Dirección General Marítima está trabajando en un proyecto de ordenamiento de playas, cuyo objetivo, precisamente, es impulsar un turismo que garantice la seguridad en el mar.

"De acuerdo con cada unas de las características de las playas, como sus dimensiones, áreas de acceso, condiciones de oleaje y viento; la autoridad marítima presenta un plan y este es emitido por los comités locales para generar un turismo organizado y seguro", explicó el capitán del Puerto de Barranquilla, Carlos Urbano.

La Dimar asegura que ha venido aumentando el número de inspectores en playas y que antes de cada temporada alta verifica el estado de las embarcaciones y las capacidades de cada piloto.

De igual forma, les reiteran el llamado a los turistas a acatar recomendaciones, como el uso de chaleco salvavidas y cumplir con los horarios permitidos para ingresar al mar.

Cartageneros piden presencia de las autoridades en muelles no autorizados

El mayor problema está en los muelles no autorizados, como el ubicado frente al Hospital Bocagrande. Algunos turistas que han usado estos servicios se quejan de la calidad de los mismos.

"Lo que está frente al Hospital Bocagrande no es ningún muelle, no hay control de nada y se necesita la presencia de las autoridades porque estos servicios lo prestan, en su mayoría, los nativos de las islas y ellos por plata prestan cualquier servicio, no piensan en las personas ni en los riesgos que estamos tomando", sostuvo la turista Iliana Diaz.

Otra opinión similiar tiene Carlos Méndez, quien ha tomado estos servicios.

"En esos lugares, no hay nada, no tiene control. Los lancheros hacen que los turistas se suban a las lanchas y no tienen los chalecos adecuados para niños y adultos. Debe haber presencia permanente de la autoridad para impedir que la gente continúe usando estos servicios", precisó el turista.

Hay que recordar que desde la playa frente al Hospital Bocagrande, salió el pasado 6 de enero una lancha que se volcó con 21 ocupantes, a quienes posteriormente les hurtaron varias de sus pertenencias cuando eran auxiliados.

