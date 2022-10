Plaza Minorista reabriría este martes si empleados se inscriben en plataforma: alcalde

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que, a partir de este martes 28 de abril, se podrá reabrir la Plaza Minorista de la ciudad.

“El día de mañana (martes 28 de abril) se cumple la cuarentena en la Plaza Minorista y ya la Secretaría de Salud validó los protocolos. Podrían funcionar desde el día de mañana, siempre y cuando se registren en la plataforma Medellín Me Cuida. Si no están inscritos, no pueden trabajar”, informó el alcalde Daniel Quintero.

Cabe recordar que la plaza fue cerrada desde el pasado martes 14 de abril cuando las autoridades detectaron allí un foco de contagio el cual inicio con 15 contagios de COVID-19 que tienen alguna relación con la central de abastos, pero que hoy va en 58 casos.

La reapertura de la Plaza ha tenido varios problemas pues, en un principio sería el sábado 18 de abril, pero no fue autorizado porque no todos los comerciantes desinfectaron sus locales. Luego, se conoció que una droguería y una empresa mediana, también tiene casos de contagios por relación con la Plaza Minorista.

