Polémica por decreto que prohíbe circulación de motocicletas de madrugada en Cali

Ten presente que como motociclista no puedes circular los días jueves, viernes, sábados y domingos entre las 01:00 am y las 05:00 am según el decreto 0451 de 2019.



A primera horas del día sábado realizamos operativos de control en la zona Oriente y Oeste de la ciudad. pic.twitter.com/gPUwJkl8BR