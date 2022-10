Polémica universal: Ariadna Gutiérrez, la más bella del mundo por 4 minutos

Wurtzbach y Gutiérrez fueron las dos últimas candidatas en la gala final de las ochenta modelos internacionales que competían, y el presentador del espectáculo, Steve Harvey, anunció que la ganadora era la representante colombiana. (Lea también: ¡Colombia brilló en Miss Universo! Ariadna Gutiérrez fue elegida como virreina ).

Publicidad

A los pocos minutos, cuando Gutiérrez ya había sido coronada y los aficionados colombianos celebraban su segundo triunfo consecutivo en este certamen mundial de belleza, Harvey volvió a salir al escenario para comunicar que se había equivocado al leer la tarjeta y que la ganadora era en realidad la filipina Pia Wurtzbach.

"Es mi error", afirmó Harvey, quien añadió en directo y sobre el escenario que asumía "toda la responsabilidad" sobre lo sucedido y mostró a la cámara el contenido de la tarjeta. (Vea acá también: Ridículo monumental: Memes no perdonan el error del presentador de Miss Universo ).

Publicidad

Tras unos instantes de desconcierto, Wurtzbach tomó finalmente la corona de Miss Universo y sucedió de esta manera a la colombiana Paulina Vega, que ganó la competición en 2014.

Publicidad

Luego de terminarse la ceremonia, Steve Harvey, presentador del evento, aseguró en Twitter que se sentía "terrible" con todo lo que sucedió y ofreció disculpas a la miss Colombia y Filipinas por su error.

I'd like to apologize wholeheartedly to Miss Colombia & Miss Philippines for my huge mistake. I feel terrible.

I'd like to apologize wholeheartedly to Miss Colombia & Miss Philippines for my huge mistake. I feel terrible. — Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) December 21, 2015

Publicidad

I don't want to take away from this amazing night and pageant. As well as the wonderful contestants. They were all amazing.

Publicidad