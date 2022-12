Policía Nacional admite que existe letalidad en pistolas eléctricas Taser

Para este miércoles estaba citado el debate de control político en la comisión Segunda del Senado en donde se abordó el tema de la utilización de las pistolas Teaser por parte de la fuerza pública.

Publicidad

Al debate está citado el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien aseguró que dichas armas son “poco letales (…) es una letalidad pequeñita. Quienes de manera objetiva y responsable promueven este tipo de elementos y dispositivos advierten que tiene una no letalidad superior al 97 %”.

“No desconocemos que tiene una reconocida letalidad y un riesgo mínimo, es un riesgo significativamente inferior a la que pueda significar un arma de fuego”, agregó.

Publicidad

Ante los cuestionamientos de los integrantes de la comisión segunda, sobre el uso de estas pistolas en medio de las protestas el general Rodolfo Palomino dijo que “no estaremos, ni hemos utilizado estos dispositivos para el control de la protesta social. No lo hemos hecho y esperamos no hacerlo. Pensamos que se emplearán en los casos de rehenes, en los que una persona está poniendo en riesgo su vida y la de otros, pero en el tema de la protesta social no se implementará este protocolo”.

Publicidad

Este mismo debate será en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde a través de una videoconferencia estará el padre del joven colombiano que murió en los Estados Unidos luego de que las autoridades utilizaron una pistola Teaser.