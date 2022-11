Por lavado de activos recapturan a ‘Jhon Calzones’, alcalde de Yopal

El mandatario fue detenido este domingo en plena vía pública de la capital del Casanare y ahora los señalamientos no tienen que ver con el delito de urbanización ilegal, por el cual ya se le adelanta una investigación y estuvo retenido.

Por estos hechos, también fueron capturadas su esposa, Emilse López Vega, y su hermana Yenny Miladis Torres.

Autoridades dieron a conocer que los capturados incrementaron su patrimonio en cerca de 50 mil millones de pesos en tan solo tres años. Según el director de fiscalías especializadas, Iván Lombana, el incremento “no está justificado y no procede de ninguna actividad lícita”.

‘Jhon Calzones’ había sido detenido el 14 de octubre del año pasado y ganó la alcaldía de Yopal, pese a estar recluido en La Modelo de Bogotá, acusado de vender predios y auspiciar la construcción de inmuebles en un terreno que había sido ocupado desde 2012 por la Fiscalía con fines de extinción de dominio. (Vea también: Yo no estaba lúcido, no me acuerdo de haber aceptado cargos: John Jairo Torres ).

El pasado 29 de diciembre, el juez primero penal de garantías de Yopal, Fabio Rafael Contreras Alvarado, le concedió la libertad con restricción y el 2 de enero asumió como alcalde de la ciudad.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

- En Barranquilla, la Gobernación del Atlántico entrega 10 mil toneladas de alimentos para pequeños ganaderos que se han visto afectados por la sequía.

- Más de mil hombres y mujeres de la Policía tendrán a cargo la seguridad dentro y fuera del estadio Pascual Guerrero en el encuentro que disputará el deportivo Cali y el Once Caldas de Manizales.

-La Fiscalía venezolana investigará la presunta muerte de varios mineros en un enfrentamiento armado.

- El Junior enfrenta a Rionegro Águilas, en el cierre de la octava fecha del rentado local en el juego entre Fortaleza y Millonarios a partir de las 5 de la tarde de este domingo.

- El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil prepara esta semana una serie de movilizaciones de su militancia para llevar en los próximos días a las calles la defensa de su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actual blanco de las investigaciones del caso Petrobras.

-Panamá estima que inicie en junio la construcción de un puente fronterizo con Costa Rica, sobre el río Sixaola, valorado en más de 15 millones de dólares y cuya licitación internacional será en abril de 2016.

- La Unión Europea (UE) intentará el lunes presionar al gobierno de Turquía para que la ayude a frenar la llegada de miles de migrantes y controlar una crisis que está poniendo en peligro la unidad del bloque y que este domingo provocó 25 muertos en un naufragio en el mar Egeo.