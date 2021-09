¿Por qué ídolos del fútbol colombiano terminaron involucrados en delitos?

Esta semana fue capturado en Italia el legendario jugador del América de Cali Anthony ‘el Pitufo’ de Ávila, por delitos relacionados con el narcotráfico. El exjugador colombiano se expone a una dura condena en la cárcel.

A raíz de este caso que involucra a una gloria del fútbol colombiano, se abre una controversia sobre las condiciones laborales de los jugadores en el pasado, pues ya son varios los que se han visto implicados en diferentes delitos.

Cabe recordar que, en 2019, Willington Ortiz, ídolo de Millonarios, América y la Selección Colombia, denunció que a sus 69 años no tiene una pensión porque no revisó oportunamente las semanas cotizadas.

Ante esto, Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, respondió que en el pasado era más difícil exigir el cumplimiento de los derechos, pues los directivos de los equipos no aceptaban el sindicato de futbolistas.

“En 1984 Miguel Rodríguez me dijo que si yo me mantenía en el sindicato de futbolistas no iba a volver a jugar en la vida. Exigirles a estos personajes el cumplimiento de la ley es muy complicado”, señaló.

Publicidad

Esto llevo a que los jugadores no tuvieran una correcta educación financiera, por lo que con el tiempo terminaron cayendo en diferentes redes delincuenciales.

“Quiero señalar es que desde 2004 los clubes están pagando la seguridad social gracias a nuestro trabajo”, añadió.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: