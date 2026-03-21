¿Por qué se regalan flores amarillas en Colombia este 21 de marzo y cuál es su significado?

Cada 21 de marzo, regalar flores amarillas se convierte en una práctica cada vez más visible en distintos países de América Latina. La fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y, aunque en lugares como Colombia no marca un cambio de estación, la costumbre logró posicionarse con fuerza gracias a su difusión en redes sociales.

La tradición moderna tiene un impulso claro desde la cultura popular. Muchas personas la relacionan con la telenovela juvenil Floricienta, producida en Argentina en los años 2000. En la historia, el gesto de regalar flores amarillas simboliza amor, ilusión y la esperanza de una relación ideal.

Con el paso del tiempo, escenas y canciones de la serie circularon en plataformas digitales, lo que permitió que nuevas generaciones adoptaran el gesto como una forma de expresar afecto. Así, lo que comenzó como un elemento narrativo pasó a convertirse en una práctica replicada cada año.

El 21 de marzo coincide con el inicio de la primavera en varios países, una estación asociada con renovación, crecimiento y nuevos comienzos. Las flores amarillas, en particular, suelen representar alegría, energía y optimismo, lo que refuerza el sentido simbólico del gesto.



Flores amarillas Foto: ImageFX

Aunque en Colombia y otras regiones no se vive la primavera de forma climática, la fecha se mantiene por su carga cultural y por la influencia de contenidos digitales que marcan tendencias globales.

El crecimiento de esta práctica se explica en gran parte por su difusión en plataformas como TikTok e Instagram. Usuarios comparten videos entregando flores, recreando escenas o explicando el significado de la fecha.



¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Más allá de su origen en la cultura pop, las flores amarillas suelen asociarse con emociones positivas como la alegría, la energía y el optimismo. Tradicionalmente, este color se vincula con la amistad, el cariño sincero y los buenos deseos, lo que explica por qué su entrega se interpreta como un gesto cercano y significativo.

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En el contexto del 21 de marzo, su significado también se amplía hacia el ámbito romántico, especialmente por la influencia de contenidos virales que relacionan estas flores con la idea de amor, ilusión y nuevos comienzos. Esto hace que muchas personas las regalen como una forma de expresar sentimientos o reforzar vínculos afectivos.

Sin embargo, el gesto no responde a una única interpretación. Algunas personas optan por entregarlas a sus parejas, mientras otras las regalan a amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo.