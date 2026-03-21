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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Por qué se regalan flores amarillas en Colombia este 21 de marzo y cuál es su significado?

¿Por qué se regalan flores amarillas en Colombia este 21 de marzo y cuál es su significado?

Una costumbre impulsada por redes sociales gana fuerza entre usuarios, quienes comparten este detalle simbólico que despierta interés por su origen y su significado cultural.

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