¿Por qué será que los zapatos que uno quiere comprar no los tienen en la talla?

Mauricio Quintero cuenta en En BLU Jeans las historias de la cotidianidad que

nos pueden pasar a todos y nos llenan de humor los días.

¿Por qué será que, la noche en la que uno no tiene nada de sueño, dan los programas más malos en televisión? Uno se queda ahí esperando a ver si la película se arregla y nada.

¿Por qué será que los zapatos que a uno más le gustan en un almacén no los tienen en la talla de uno? Yo me pregunto, ¿por qué será que siempre que compro zapatos, en la casa me arrepiento

