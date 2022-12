Prefiero vivir como imitador realizado y no como cantante frustrado: Sabala

años de su carrera artística, pero dejó claro que lo suyo es la imitación.

“Yo me hice una promesa que jamás grabaría un disco si no tenía los elementos a favor para defenderlo. Prefiero vivir como showman realizado y no como cantante frustrado. Si un disco que saque no se convierte en súper ventas y no adquiere los premios y las cosas del mercado de calidad yo me sentiría mal”, manifestó el artista que lleva muchos años en España.

Agregó que no es un artista “que se ha refugiado en la imitación porque quiso ser cantante”.