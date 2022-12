Premios Billboard: Taylor Swift fue la gran triunfadora con ocho galardones

La cantante Taylor Swift fue con ocho galardones la gran triunfadora de la noche de la gala de premios Billboard celebrada en el MGM Grand Arena de Las Vegas, en Nevada, donde Enrique Iglesias y Romeo Santos dominaron en las categorías latinas.

La ceremonia, que fue retransmitida por la cadena ABC, sirvió también para que Taylor realizara la presentación mundial de su nuevo video musical, una producción con estilo "Sin City" titulado "Bad Blood" en el que participaron Cindy Crawford, Selena Gómez, Cara Delevingne y Jessica Alba, entre otras famosas.

Swift se impuso como mejor artista del año, mejor artista femenina, así como mejor artista de las listas Billboard 200 y Hot 100, y fue la ganadora del premio de mejores canciones digitales, mejor vídeo musical en "streaming" ("Shake It Off"), mejor álbum por "1989" y se llevó igualmente el galardón de popularidad votado por los fans.

La velada proclamó a Sam Smith como mejor nuevo artista y mejor artista masculino, así como el cantante con más éxito en las radios, lo que eclipsó ligeramente a Pharrell Williams, que fue reconocido solo en las categorías de R&B donde su exitoso "Happy" fue mejor canción, su disco "Girl" mejor álbum y él mismo fue elegido mejor artista.

Iggy Azalea fue nombrada mejor artista de rap y mejor artista en "streaming", mientras que el tema "Fancy" que la llevó al estrellato fue coronado como mejor canción rap.

Otros premios fueron a parar a One Direction, Hozier, Jason Aldean, John Legend (incluido mejor canción radiofónica por "All of Me") y Enrique Iglesias.

El español triunfó en las categorías latinas con "Bailando", elegido mejor canción, y "Sex and Love", galardonado como mejor álbum, sin embargo se le escapó el título de mejor artista latino que fue para al neoyorquino Romeo Santos.

La ceremonia dejó actuaciones como la del rapero Kanye West cuya interpretación de su sencillo "All Day" se escuchó entrecortada por la censura de ABC al lenguaje explícito utilizado por el artista durante gran parte del tema.

Mariah Carey, Britney Spears, Iggy Azaalea, Pitbull, Chris Brown y Nicki Minaj fueron algunos de los cantantes que pusieron ritmo a el evento en el que Ludacris, maestro de ceremonias junto con Chrissy Teigen, rindió un pequeño tributo a la memoria de B.B. King, célebre músico fallecido al viernes pasado.

Los premios Billboard, que son diferentes a los Billboard de la Música Latina que se concedieron el 30 de abril en Miami, reconocen a los artistas más exitosos del año en EE.UU. según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.

EFE