Presentador de La Red se salvó de Luis Alfredo Garavito en su niñez: "Me estaba llevando"

Este domingo, 29 de septiembre, durante la transmisión del programa La Red de Caracol Televisión , el presentador Carlos Vargas sorprendió al compartir cómo estuvo a punto de convertirse en una de las víctimas de Luis Alfredo Garavito, uno de los violadores y asesinos en serie más notorios de Colombia.

Luis Alfredo Garavito , conocido por haber abusado y asesinado a casi 200 niños y adolescentes entre 1992 y 1999, falleció el 12 de octubre de 2023, en un hospital de Valledupar. La cifra de sus víctimas podría ser incluso mayor, ya que se sospecha que pudo haber cometido cientos de crímenes adicionales.

Así sucedió el hecho

En su emotivo relato, el presentador Carlos Vargas recordó que, cuando tenía alrededor de 10 años y vivía en Cartago, Valle del Cauca, un hombre se acercó a él al salir del colegio. Años después, identificó a este individuo como Garavito, quien intentó persuadirlo para que lo acompañara, prometiéndole un regalo. Este encuentro casi lo llevó a un destino trágico.

En ese momento, Carlos Vargas no comprendió la gravedad de la situación y, aunque su madre lo reprendió por hablar con un desconocido, él no reveló la verdadera magnitud del peligro que había enfrentado. Fue años más tarde, al ver un documental sobre Garavito, que los recuerdos de aquel día regresaron con escalofriante claridad. Vargas reconoció que el niño del documental, que tenía la misma edad que él y transitaba por la misma zona, fue una de las víctimas del criminal.

"Me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago (...) Pero él me decía que si no quería que me fuera y después me fui (...) Por un momento pensé que todo era parte de mi imaginación. Se lo juro que es verdad", aseguró. Este recuerdo quedó grabado en la memoria de Carlos Vargas y su madre, quien también recordó el incidente, sin saber en ese momento la magnitud del peligro.

Además, reveló que luego de lo sucedido, le contó todo a su mamá, quien le pegó y le dijo “cuántas veces le he dicho que no hay que hablar con extraños”.