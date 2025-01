Presumió su reloj en redes sociales y lo terminaron robando; costaba millones de pesos

A través de redes sociales, se conoció una historia que se volvió viral rápidamente en México. Alex Flos, un reconocido tiktoker de ese país, fue víctima de un atraco a raíz de un video suyo que se hizo popular y que, por eso, terminaron ubicándolo para sacarle algo muy importante para él: su reloj.

“Gente me acaban de robar el Omega, gracias a este video (…) Dije la gente no me va a conocer porque no soy como el mega famoso para que la gente me ubique, aparte no dije que me llamo Alex Flos, dije: 'El video va a pasar desapercibido, no creo que me pase nada'. El vato me dio a entender que por ese video de TikTok pudo dar conmigo y por mis historias pudo saber en dónde estaba”, contó el tiktoker en sus redes sociales.

Publicidad

Y es que, a través de un video, le preguntaron sobre la ropa que llevaba y ahí contó que llevaba un reloj Omega, un objeto valorado en más de 50 millones de pesos colombiano. Un robo millonario, que, según él, pudo haber evitado de no haber hecho ese video, o, por lo menos, no siendo tan claro sobre su ubicación al momento de hacerlo.

Su caso se hizo viral y miles de personas llegaron a sus redes sociales culpándolo por subir la historia cuando aún se encontraba en el sitio y que permitió que el ladrón pudiera ubicarlo y llevarse el costoso reloj. Pero no pensó que pasaría porque “no pensó que fuese tan conocido”.

“Cosas que no me pasaran por no traer un reloj de 265 mil pesos”; “Alex flos descuido venga la alegría”; “Pues no es tu culpa hombre, tu realidad es muy diferente a la nuestra y eso no está mal, pero realmente hay gente muy mala y que bueno que estás bien”, fueron algunos comentarios por el caso.