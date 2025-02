Profesora compuso canción para preparar a niños ante un tiroteo: video es viral

Aurora Soto, profesora de un preescolar en Acapulco, Guerrero, compuso una canción que enseña a los niños cómo reaccionar en caso de un tiroteo. El video de la canción se ha difundido rápidamente en redes sociales , generando tanto admiración como preocupación por la realidad que enfrentan estas comunidades.

La canción, que combina ritmo y mensajes claros, guía a los pequeños paso a paso: “Si de repente escucho uno o más disparos, entonces, ¿qué hago? Conservo la calma, busco un lugar seguro, me tiro al piso, me quedo quieto y no me asomo, hasta que escuche que ya estamos todos a salvo”.

Aurora Soto, quien trabaja en el preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, explicó que la idea surgió al notar que los protocolos de seguridad tradicionales no eran suficientes para preparar a los niños ante la violencia que vive Acapulco, una ciudad que ha enfrentado numerosos episodios de inseguridad en los últimos años. Para ella, enseñarles a protegerse es tan crucial como cualquier otra materia.

“Nuestra responsabilidad no solo es educar, sino también cuidar a los niños y prepararlos para la realidad que les toca vivir”, dijo la maestra. “Esta canción es una forma de que ellos entiendan qué hacer sin asustarse demasiado, pero también es un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad”.

Además de la canción, la escuela ha comenzado a realizar simulacros de tiroteos, involucrando tanto a los alumnos como a sus familias. Estas prácticas buscan que todos sepan cómo actuar en caso de una emergencia, algo que, lamentablemente, se ha vuelto necesario en muchas partes de México.

Durante una entrevista con la reportera Pilar Téllez en el noticiero de Nacho Lozano, los niños compartieron lo que han aprendido. Uno de los momentos más impactantes fue cuando una niña dijo: “Ya no podemos salir a jugar porque hay peligro”. Sus palabras, llenas de inocencia pero también de preocupación, resaltan el impacto que la violencia tiene en la vida de los más pequeños.