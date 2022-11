Programa completo Agenda en Tacones 21 de enero de 2015

Es injusto lo que han hecho con Luis C. Restrepo: monseñor Castro: El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, hizo referencia a las investigaciones que rodean a varios integrantes del Centro Democrático; pese a que manifestó que no conoce todos los casos, dijo que en el de Luis Carlos Restrepo no tuvieron en cuenta todo lo que, según él, hizo por el país.

Joven de 18 años se casará con su padre tras dos años de noviazgo: Un artículo publicado en New York Magazine cuenta la historia de una joven de 18 años de edad que se casará con su propio padre, en Nueva Jersey, donde el incesto es legal, tras dos años de noviazgo.

Ahí están pintados: son desagradecidos con los regalos: En el ‘Ahí están pintados’ de este miércoles, nuestras ‘entaconadas’ hablaron sobre las veces en las que han dado regalos a sus parejas y estos terminan criticando en regalo por cualquier razón.

FMI reduce a 3,8 % proyección de crecimiento económico para Colombia: El Fondo Monetario Internacional redujo de 4,2 % a 3,8 % su proyección de crecimiento económico para Colombia para este año 2015.

Chismorreo: Las curiosidades que nunca se imaginó de algunos inventos: El carrito de compras fue inventado por Sylvan Goldman en 1938. Aunque en un principio los hombres no lo usaba considerarlo “muy feminista”, el creador decidió contratar a varios hombres para que recorrieran los pasillos de los supermercados con un carrito, lo que lo hizo ver más masculino. El hombre murió en 1984 con una fortuna de US$400 millones.

Embarazo en Tacones: Cómo integrar tu mascota al nuevo integrante de la familia: Si usted tiene un perro o un gato, estas recomendaciones le pueden servir para abrirle espacio a la llegada de un bebé sin que la mascota sienta celos.

Hablando Paja: Tener pensamientos 'sucios' beneficia a la memoria: De acuerdo con el escritor Edward Cooke, los pensamientos sexuales, violentos y groseros ayudan a recordar cualquier información de una manera más fácil, dado que este tipo de reflexiones son más fáciles de recordar, además de que evocan emociones y atraen el interés.