Programa completo Agenda en Tacones 23 de febrero de 2015

Dólar supera la barrera de los $2500 por primera vez en 6 años Nuevo repunte del dólar que se disparó este lunes en los sistemas de la Bolsa subiendo alrededor de 40 pesos y por momentos alcanzó a superar el nivel de los 2 mil 500 pesos.

Publicidad

ELN cuestiona propuesta de justicia transicional de César Gaviria En un documento publicado en su página web, la guerrilla del ELN reconoce que la propuesta de justicia transicional del expresidente Cesar Gaviria incluye a todos los sectores, algo que según ellos, en ningún momento ha hecho el Estado.

Conmovedores detalles en diario de mujer que asesinó a sus 3 hijos en Atlántico Blu Radio tuvo acceso al diario de Johana Montoya, la madre que asesinó a sus hijos de 3,6 y 9 años de edad, debido según la investigación a la violación a la que fue sometida por su propio padre y abuelo de los menores, Cipriano José Montoya. (Lea también: Autoridades revelan cómo actuaba abuelo abusador de niña asesinada en Atlántico)

Publicidad

Crean movimiento para reivindicar el derecho a vivir sin sexo ¿Se haría miembro? El grupo AVEN (del inglés, Asexual Visibility and Education Network), una comunidad internacional de asexuales, pide mayor aceptación social en el mundo.

Publicidad

No lo aguanto: que no hagan bien un favor para que no le pidan más Juanita Kremer criticó que muchos hombres, cuando les piden hacer un favor, lo hacen ‘de mala gana’ o lo hacen mal, con el interés de que no les vuelvan a pedir alguno.

Hacker ecuatoriano Daniel Bajaña adelanta negociación con Fiscalía El hacker ecuatoriano Daniel Bajaña adelanta las negociaciones con la Fiscalíapara recibir beneficios jurídicos, luego de ser señalado de haber espiado el proceso de paz.

Publicidad

Bomberos atienden tres incendios forestales en Bogotá por oleada de calor Este lunes los bomberos de las estaciones de Marichuela, Venecia, Candelaria, Fontibón y Kennedy atienden un incendio forestal en la calle 78 sur con 14.

Publicidad

¿Se esfuerza por llegar a tiempo y no lo logra? Hay una razón científica, créalo Un estudio de la Universidad de San Diego State reveló por qué hay gente que es incapaz de llegar a tiempo por más que se esfuerce.