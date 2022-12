Programa completo de Agenda en Tacones 2 de septiembre de 2014

Locos por la tele, nuevo concurso del Canal Caracol para competir en familia: El presentador Iván Lalinde pasó por Agenda en Tacones para recomendar el nuevo programa de concursos del Canal Caracol: Locos por la tarde.

Publicidad

Doctora Flavia: ¿Qué significan los orgasmos durante el sueño?: En Agenda en Tacones, Flavia Dos Santos habló acerca de los sueños húmedos que se presentan esporádicamente tanto en hombres como en mujeres.

¿Quién tiene la razón? Quiere que vaya a su matrimonio pero no me dio invitación: Un familiar se casa pero no envió la invitación, mando la razón. ¿Qué se debe hacer?

Publicidad

Ahí están pintados: siempre cuestionan el programa de TV que queremos ver: Juanita Kremer contó en esta ocasión el ‘agarrón’ que tuvo con su esposo porque, este, le cuestionó el programa que deseaba ver al llegar a casa.

Publicidad

Patrullero denuncia que son obligados a cumplir cuota de comparendos en Bogotá: BLU Radio conoció el testimonio de un policía de Tránsito de Bogotá que denunció que en una reunión de la institución se les obligó a cumplir con una meta de 7 mil comparendos diarios para recoger dinero para la Secretaría de Movilidad.

Declaran persona ausente a Morelli, expiden circular azul y renuncia su abogado: La Fiscalía General de la Nación aseguró que declarará ‘persona ausente’ (contumancia) a la excontralora Sandra Morelli, quien abandonó el país en las últimas horas y que, a través de un comunicado, dijo que no regresará por la falta de garantías dentro del proceso que se le sigue por irregularidades en la contratación de esa entidad.

Publicidad

MinInterior revela que Unidad de Protección tiene déficit de $70 mil millones: El Gobierno llamó la atención en el Congreso por el déficit de casi 70 mil millones de pesos que tiene actualmente la Unidad Nacional de Protección.