Programa completo de Agenda en Tacones 8 de septiembre de 2014

Luis Carlos Restrepo habría conseguido asilo territorial en Canadá: El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo habría conseguido asilo territorial en Canadá, dos años y medio después de salir del país huyendo de la justicia colombiana que lo requería por la falsa desmovilización del bloque ‘Cacica La Gaitana’ de las Autodefensas.

Galería: Dita Pepe, la mujer que cambia de marido en cada foto: Dita Pepe es una fotógrafa checa que lleva más de 15 años retratando la vida de maneras diferentes, a través de “autorretratos”.

Tenga 3D, el dispositivo ideal para llevar al límite la masturbación masculina: El dispositivo Tenga 3D fue diseñado para llevar la masturbación a otro nivel nunca antes visto. Tiene diferentes figuras geométricas que varían el tipo de sensación.

Ayudita: la mejor venganza para un infiel es conseguirse un mejor hombre: En Agenda en Tacones se analizó la historia de una oyente, quien contó una historia sentimental que la tiene dudando.

A mí me pasó: Me hablaron por WhatsApp y no sabía quién era y di mi dirección: La sexóloga Flavia Dos Santos contó en Agenda en Tacones que alguien le habló por el servicio de mensajería WhatsApp pero, como no lo tenía en los contactos, no sabía quién era.