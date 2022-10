Programa completo de En BLU Jeans 26 de octubre de 2014

Un Brasil dividido escoge hoy entre Dilma Rousseff y Aecio Neves: Brasil comenzó a votar este domingo para escoger a su presidente en los comicios más ajustados de su historia reciente, con la presidenta Dilma Rousseff levemente por delante del socialdemócrata Aecio Neves tras una durísima campaña cargada de drama, sorpresas y golpes bajos.

Publicidad

Uruguay abrió urnas para elección de presidente y legisladores: Uruguay dio inicio el domingo a sus elecciones generales para elegir al sucesor del presidente José Mujica y legisladores para el periodo 2015-2020, en comicios en los que la izquierda gobernante sería la fuerza más votada pero podría perder la presidencia en una segunda vuelta.

Este lunes comienzan multas por invadir carril preferencial de la Séptima: Desde este lunes 27 de octubre, empezarán a hacer efectivas las sanciones económicas a los conductores que invadan el carril preferencial ubicado en la Carrera Séptima entre las calles 34 y 100, en el oriente de Bogotá.

Publicidad

Si es negociación verdadera, deben sentarse los más importantes de Farc: Fajardo: En las últimas horas se pronunció el excandidato presidencial y hoy gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, sobre la renovación que sufrió el equipo negociador de la guerrilla.

Publicidad

Por lesión, Falcao no sería titular para el Manchester United vs Chelsea: El Manchester United (6º), que no termina de arrancar en su nueva etapa, tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el Chelsea, líder invicto, el domingo en el partido estrella de la novena jornada del campeonato inglés.

Publicidad

EE.UU. reconocerá el matrimonio gay en otros seis estados: El Gobierno de Estados Unidos anunció que reconocerá a las parejas del mismo sexo casadas en seis estados más como consecuencia de una reciente decisión del Tribunal Supremo, lo que eleva a 32 los territorios donde los matrimonios homosexuales están reconocidos por las autoridades federales.

Publicidad

“Se puede amar a varios en diferentes intensidades”: psicóloga Carolina Guzmán: Teniendo en cuenta que el amor también indiscutiblemente ha evolucionado, hoy en día hay "diferentes formas de querer" que quizás salen de los estándares planeados.

¡Cuidado! Usted podría sufrir de sonambulismo sexual sin saberlo: El doctor José Manuel González estuvo En BLU Jeans hablando de la sexomnia, algo que sufren algunos sonámbulos que buscan encuentros sexuales.

Publicidad

Publicidad

Capturado otro presunto responsable de masacre de ocho personas en Cali: En las últimas horas fue capturado en Armenia alias Camilo, otro de los presuntos responsables de la masacre de ocho personas en el sur de Cali hace menos de un mes.

La película "Begin Again" llega a la cartelera colombiana: En los próximos días llega a Colombia de la mano de Keira Knightley y Mark Ruffalo la película "Begin Again", una cinta romántica protagonizada por un ejecutivo de la industria de la música venido a menos y una joven cantautora recién llegada a Manhattan.

Publicidad

Publicidad

Los lugares más terroríficos del mundo para pasar la noche de Halloween: -Évora, en Portugal. La capilla de los huesos, que fue construida con los huesos de 5.000 personas. “Los huesos que aquí estamos por los vuestros que esperamos”.