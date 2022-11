Programa completo En BLU Jeans 25 de enero de 2015

Santos rendirá homenaje a víctimas del ataque a la revista Charlie Hebdo El próximo martes, se tiene programado un homenaje por parte del presidente Juan Manuel Santos a las víctimas del ataque extremista a la revista Charlie Hebdo.

Fred Finn, el hombre que más millas ha viajado en el mundo Fred Finn es un británico de 74 años que entró en el libro Guinness Records como el hombre que más millas ha volado en el planeta, con un total de 16 millones.

Presencia del padre en el parto aumenta el dolor para las mamás, según estudio Según un estudio del Instituto de psiquiatría del Kings College de Londres, la presencia del padre durante el parto aumenta el dolor de las madres ya que muchas de ellas no tienen la intimidad emocional suficiente con su pareja durante momentos de sufrimiento.

Batman demandó a la ciudad de Nueva York José Escalona, un cubano que se disfraza e interpreta a Batman en las calles de Nueva York para tomarse fotografías con turistas, demandó a la ‘Gran Manzana’ porque, según él, fue arrestado injustamente “solamente por estar caracterizado en el personaje”.

Varios jefes de Estado, entre ellos Obama, estarán en funeral de rey de Arabia Varios Jefes de Estado, entre los que se destacan Barack Obama, Francois Hollande, David Cameron y Nicolás Maduro, acudirán a la capital saudita para homenajear al monarca fallecido y dar sus condolencias a Salman, el nuevo soberano.

Japón da por cierta la ejecución del rehén por parte del Estado Islámico El Gobierno nipón dio credibilidad al anuncio de la ejecución del rehén japonés Haruna Yukawa por parte del Estado Islámico (EI) y aseguró que ahora su prioridad es liberar al otro ciudadano japonés en manos del grupo yihadista.

¡Ojo! La forma de los dedos de los pies refleja su personalidad Una escritora, Imre Somogyi, autora de Reading Toes: Your Feet as Reflections of Your Personality (Leyendo los dedos: Su pie como un reflejo de su personalidad), revela que los pies sirven para conocer detalles ocultos sobre su carácter con un simple vistazo.

Un banco japonés incorporará robots a su personal para recibir clientes Los clientes del banco nipón Mitsubishi UFJ serán recibidos a partir de esta primavera por NAO, un pequeño robot con aptitudes comunicativas, capaz de responder a preguntas básicas sobre los servicios de la entidad, confirmó a Efe la empresa.

Cada año, en el mundo, son capturados 10 millones de tiburones En 2014 se realizó la Convención Mundial por la Protección de las Especies Migratorias Silvestres, en la cual demostró que cerca de mil millones de tiburones han sido capturados en la última década a nivel mundial.

“No puedo estar contento, no hice nada”: Nairo Quintana Nairo Quintana (Movistar), cuarto clasificado en la etapa reina del Tour de San Luis y tercero en la general, señaló que "no estoy contento con este resultado, pero tampoco es para estar decepcionado".

Estas son las cinco cosas que se fingen en la intimidad El doctor José Manuel González, en su tradicional sección ‘Sexo Caribe’, habló En BLU Jeans sobre las cinco cosas que las parejas fingen en el momento de tener relaciones íntimas con sus parejas.

El mínimo acto de respeto a DD.HH. es permitir visita a presos: Andrés Pastrana Los expresidentes de Colombia Andres Pastrana y de Chile Sebastián Piñera ingresarán este domingo a visitar en la cárcel al líder opositor venezolano, Leopoldo López.

‘Birdman’ llega a las salas para demostrar por qué convenció a la crítica "Birdman", del director mexicano Alejandro González Iñárritu, ganó este sábado el premio del sindicato de productores (PGA) a la Mejor película, durante una gala celebrada en Los Ángeles.

Estos dispositivos lo convertirán en todo un Inspector Gadget Este domingo, Andrés Murcia, editor digital de Blu Radio, habló En BLU Jeans sobre los dispositivos tecnológicos que lo podrán convertir en todo un especialista de la tecnología como el recordado ‘Inspector Gadget’.

Sn Vicent es una combinación de drama y comedia: Theodore Melfi Theodore Melfi, director de Sn Vicent, la película de Andy Murray, habló en exclusiva con En BLU Jeans donde aseguró que esta es una especie de “Dramedia”, una combinación de drama y comedia.