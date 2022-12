Programa completo En Blu Jeans 30 de mayo de 2015

¡No contaban con mi astucia! Los irónicos memes por reelección de Blatter Tras la reelección de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, los memes no se hicieron esperar y aquí una galería con los mejores. (Vea también: ¡Sí era gol de Yepes! Ni de los memes se escapa ahora la FIFA

Cayó alias ‘Nelson’, jefe de milicias del frente 38 de Farc Mediante labores de seguimiento fue capturado en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, Nelson Tuberquia Huigita, alias ‘Nelson, comandante de las milicias del frente 38 de las Farc.

Usted ya puede publicar Gifs en Facebook Los GIFs, un formato de archivo que "revolucionó" los servicios de mensajería, ya fueron habilitados en Facebook para que los usuarios puedan hacer publicaciones con GIFs animados.

Terremoto de 8,5 grados golpea Japón sin alerta de tsunami Un terremoto de 8,5 grados Richter golpeó este sábado casi todo Japón sin que se activara la alerta de tsunami, informó la Agencia meteorológica nipona.

El reconocido violinista Joshua Bell se presentará en Medellín Por primera vez el gran violinista Joshua Bell y la prestigiosa orquesta londinense Academy Of St. Martin in the Fields realizarán un único concierto en el país, como celebración del XXVIII Concierto de Aniversario del Teatro Metropolitano.

Ante Catar, Colombia debuta en el Mundial Sub 20 Colombia y Portugal, vigentes subcampeones de sus continentes, parten como favoritos para pescar los dos boletos a octavos de final del grupo C de la Copa del Mundo de Nueva Zelanda-2015, delante del debutante mundialista absoluto Senegal, y Catar, que llega con el título de campeón asiático por primera vez en su historia.

En menos de 24 horas, Farc hostigó dos veces estación de López de Micay, Cauca En menos de 24 horas los habitantes de Lopez de Micay, en la costa Pacífica del Cauca soportaron dos hostigamientos de las Farc.

¡Ojo¡ Si no necesita sus cesantías no las retire El experto en finanzas personales Erich Lara le da varios consejos para que usted los ponga en práctica al momento de usar sus cesantías.

Un ‘Terremoto’ ya sacude las salas de cine de cine del mundo Luis Carlos Rueda, especialista en cine de BLU Radio, habló con Dwayne Johnson, protagonista de ‘Terremoto: la falla de San Andrés’ (Ver video).

Farc atentó contra oleoducto Trasandino en Tumaco, Nariño Un nuevo atentado protagonizó la columna Daniel Aldana de las Farc en elmunicipio de Tumaco, Nariño, donde guerrilleros atentaron contra el oleoducto Transandino.

Amoreal, la tarea de realizar bodas de parejas del mismo sexo Óscar Julián Carvajal, a través de su empresa "Amoreal", se dedica a organizar y diseñar bodas de parejas del mismo sexo.

En las próximas horas se haría efectiva deportación de alias 'El Colombia' BLU Radio conoció que en las próximas horas se haría efectiva la deportación de Leiver Padilla, alias 'El Colombia', sindicado de participar en el asesinato del diputado Robert Serra, a territorio venezolano.

Si desminado es para que lleguen paramilitares es mejor no hacerlo: Farc Alias ‘Romaña’, integrante de la mesa de negociaciones de las Farc en La Habana aseguró este sábado que si el proceso de desminado en Colombia se va hacer para facilitar la llegada de grupos paramilitares es mejor no hacerlo.(Lea también: Acuerdo se está cumpliendo; Farc entregó mapas y delimitó zonas: De la Calle)